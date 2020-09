Call of Duty: Black Ops Cold War, nouvelle bande-annonce

Publié le Jeudi 17 septembre 2020 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Same player, shoot again

Activision a dévoilé une nouvelle bande-annonce de son Call of Duty: Black Ops Cold War. Pour info, le jeu sortira le 13 novembre sur PC, PS4, Xbox One et Xbox Series X.Et une nouvelle bande-annonce pour le plaisir.