Kerbal Space Program: Enhanced Edition Complete sort sur consoles

Publié le Jeudi 17 septembre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Là-haut

Kerbal Space Program: Enhanced Edition Complete est désormais disponible sur Xbox One et PS4. Il est proposé pour 59,99 €. Cette édition inclut le jeu de base, avec deux extensions déjà sorties sur consoles, le pack Histoire et Pièces et Breaking Ground.Ce jeu de simulation spatiale offre du coup de nouvelles missions bonus, de nouvelles pièces, de nouveaux sites de lancement et de nouvelles combinaisons historiques.Une sortie qui fête, au passage, les 9 ans du titre.