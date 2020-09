Publié le Jeudi 17 septembre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Petit, rapide

The Binary Mill vient de sortir Mini Motor Racing X sur Nintendo Switch. Un petit jeu de courses de voitures proposé à 19,99 € et dans lequel vous trouverez plus de 50 environnements, assez variés, des îles tropicales en passant par les déserts...Mode carrière, voitures à débloquer, mode multijoueur...Le jeu peut se jouer en vue subjective ou vue extérieure. A découvrir dans une bande-annonce.