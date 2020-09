- BPM: Bullets Per Minute, un FPS rythmé et old-school

Publié le Mercredi 16 septembre 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Un bon mélange ?

Se présentant comme un mélange de rhythm-action game, de roguelike et de FPS old-school à la Doom. Développé par AWE Interactive, le jeu vient de sortir sur PC et sera prochainement proposé sur consoles.On saute, on esquive, on flingue... le tout dans des donjons générés aléatoirement et infestés de démons et monstres. Le but est d'atteindre les boss et de les dézinguer.5 personnages différents sont proposés, différentes armes et 40 objets qui permettent d'ajouter des bonus à vos capacités.