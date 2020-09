- No Straight Roads sort sur Nintendo Switch

Publié le Mercredi 16 septembre 2020 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Courbes ?

Sold Out et Metronomik viennent de sortir No Straight Roads en version physique, standard et collector sur Nintendo Switch. Ce jeu d'action à grands renforts de combats est signé Wan Hazmer, lead game designer de Final Fantasy XV et Daim Dziauddin, concept artist sur Street Fighter V.Un jeu déjanté qui utilise, sur cette version, les spécificités de la console : mode assistance (un troisième joueur peut se joindre à l'aventure) et support tactile pour ramasser et transformer les objets.Si après la bande-annonce, le jeu vous intéresse, sachez qu'il existe une démo sur le Nintendo eShop.