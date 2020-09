- The Uncertain: Light at the End le 8 octobre sur PC et Nintendo Switch

Publié le Mercredi 16 septembre 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Terminator ?

Petit jeu qui sera vendu une douzaine d'euros, The Uncertain: Light at the End sort le 8 octobre sur PC et Nintendo Switch. Il sortira sur Xbox One et PS4 en 2021.Ce jeu de science-fiction en vue extérieure se déroule dans une Terre abandonnée par les humains et dominée par les robots. Vous incarnez Emily, qui va tenter de comprendre ce qui a pu se passer pour arriver à une telle situation.A découvrir en bande-annonce.