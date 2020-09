30 jours Max : un fim signé Tarek Boudali

Publié le Mercredi 16 septembre 2020 à 09:45:00 par Sylvain Morgant

Déjà vu ?

Reprenant la vielle recette éclusée du gars à qui on annonce à tort qu'il va mourir, 30 jours Max va suivre les aventures de Rayane, joué par Tarek Boudali, flic aussi con qu'incompétent, va tout donner pour devenir le héros du commissariat et pécho sa collègue Stéphanie.Parce que c'est toujours bien de tirer un coup avant de mourir.Le film sort le 14 octobre, il est réalisé par Tarek Boudali, avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti, Vanessa Guide et José Garcia. Quant à savoir si ce sera drôle... La question se pose.