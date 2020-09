- Partisans 1941 : tactique, temps réel et front de l'Est

Publié le Mercredi 16 septembre 2020 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

A l'Est, du nouveau

Alter Games, développeur du jeu et Daedalic Entertainment, éditeur, sortiront Partisans 1941 le 14 octobre prochain. Il sera disponible sur PC, via Steam.Partisans 1941 est un jeu de tactique en temps réel se déroulant sur le Front Est lors de la Seconde Guerre mondiale.Une bêta sera prochainement accessible. Inscription nécessaire sur ce lien Il faudra remplir les missions et, entre chaque, développer sa base, préparer ses troupes et recruter de nouveaux partisans.