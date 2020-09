- Twin Mirror : un thriller psychologique signé Dontnod

Publié le Mercredi 16 septembre 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

De l'autre côté...

Dontnod a annoncé la sortie de son prochain jeu, un thriller psychologique intitulé Twin Mirror, le 1er décembre prochain. Il sortira sur PC, PS4 et Xbox One. La version PC sortira sur Epic Games uniquement.Le jeu raconte l'histoire de Sam Higgs, ancien journaliste d’investigation, qui va mettre son mental au service de la vérité. Son psychisme est retranscrit en une sorte de palais qu'il va falloir explorer, afin de découvrir les évènements passés ou anticiper les événements à venir.Une nouvelle bande-annonce vous permettra d'en apprendre plus sur le jeu.