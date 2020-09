- PS5 : Les grandes annonces

Publié le Mercredi 16 septembre 2020 à 20:45:55 par Théo Valet

Du moins on espère

Ce soir, Sony dévoile de nouveaux éléments à propos de sa PS5. Prix ? Jeux ? Technologie ? Drogue offerte à tous les premiers acheteurs ? Rien n'a filtré et ça va être la vraie découverte.Ou pas ?Pour ça, suivez la conférence en direct à partir de 22h :21h55 : L'écran est bleu. Triangle, Rond, Croix et Carré apparaissent chacun leur tour sans discontinuer et les spectateurs prennent place devant leurs écrans. Personnellement je commence mes petits pronostics. J'espère bien une bande annonce qui en montre plus pour Spider Man : Miles Morales, forcément le prix de chaque version de la console et j'aimerais une annonce pour un éventuel God Of War 2. Rien que ça, ça ferait ma soirée. Oui je sais je ne suis pas trop compliqué comme personne.21h56 : Ah, un petit "Restez à l'écoute" est apparu.21h57 : Une très bonne musique se lance, un peu electro, ça sent le début des festivités !22h : "Prend une voix de forrain" : Et c'est parti !22h01 : On voit un peu tout ce qui a déjà été annoncé, ça promet.22h06 : Oh, on commence par Final Fantasy ! Sortez les épées, ça va trancher du (gros) monstre. Les combats promettent d'envoyer du très lourd en tout cas. Il s'agit de Final Fantasy XVI en exclu sur PS5 !22h10 : J'ai reconnu le bruit de toile !! Spider Man : Miles Morales mesdames et messieurs ! Apparement nous serons dans un New York enneigé par l'hiver. Quel plaisir de voir du Gameplay. On sera un an après le précédent Spider Man. Avec le Bricoleur en grand méchant ! Un personnage connu des lecteurs de comics. Il a pas l'air là pour rigoler d'ailleurs avec un style très futuriste. L'interface du jeu est repensée pour coller au style de Miles mais le Gameplay se rappprochera évidement du premier jeu. Les nouveaux pouvoirs de Miles promettent pleins de bonnes choses surtout son invisibilité et son rayon venin.22h13 : On a des réferences à Peter Parker lors de ses jeunes années en temps que Spider Man notamment avec le pont à maintenir avec ses toiles. Quel plaisir ! On a été gâté ! Le jeu arrivera apparement cet hiver en même temps que la console.22h15 : Serait-ce Harry Potter ? Mais oui ! Apparement durant les jeunes années de Poudlard. Que c'est beau. Préparez vous à concocter des potions, piloter des balais et voler à dos d'Hypogriffe !22h16 : Le jeu se nommera Hogwart Legacy et se concentrera sur Poudlard apparement.22h18 : On enchaine avec Call Of Duty Cold War ! Et on a un aperçu d'une mission du jeu.22h20 : L'interface est bien épurée. On va casser du méchant comme on aime le faire. Il y a un ralenti de tir au sniper ? Je sais pas si ça sera à chaque fois.22h22 : Les combats sont bien violents, le bruit des armes semble très réussi, ce Call Of Duty promet d'envoyer du lourd. Il a aussi l'air doté d'une campagne digne d'un film de notre cher Michael Bay. Il sortira apparement aussi cet hiver.22h23 : Du 18 au 20 l'Alpha du jeu débarque ! On pourra tester le mode multijoueur.22h24 : C'est au tour de Capcom dans un jeu qui à l'air bien sombre. Apparement c'est ce bon vieux Resident Evil !22h25 : C'est bien ça ! Cet opus promet d'être encore bien glauque à souhait. Et il arrive en 2021.22h26 : Le fameux jeu avec les genres de "loop". Il a l'air bien fou avec le genre de téléportation qu'on possède. On a des cible à éliminer et on se fait plaisir.22h29 : Qu'il a l'air fun ce jeu ! Deathloop arrivera en 2021 !22h31 : Capcom revient, et c'est pour un Devil May Cry 5 qui se dote d'une nouvelle édition pour la PS5. Les démons n'ont qu'à bien se tenir. Il arrivera dès la sortie de la PS5.22h32 : On a un vaisseau, on a des genre d'extraterrestres. On a un héros nommé Abe et plein de petits monstres. On a aussi de la plateforme ! C'est Soulstorm ! On n'a pas de date de sortie pour le moment.22h35 : Alors cette voix est très flippante. Je suppose que c'est un jeu d'horreur. Ces voix sont flippantes en faite. Five Night at Freddy's is back !22h36 : Un jeu made in Sony arrive. Et on dirait de l'Heroic Fantasy. Avec un style qui me fait penser à Dark Souls. Le combat à l'épée à l'air très intéressant. La question est : quel est ce jeu ?22h40 : Les monstres ont l'air très méchant et ont envie de vous étriper. Il s'agit de Demon Souls ! Il n'a pas de date de sortie pour le moment mais il est là !22h41 : Vous reprendriez bien un peu de Fortnite ? Evidement qu'il est toujours là et qu'il sera sur PS5.22h42 : On nous parle un peu du PS Plus qui sera toujours là lui aussi. Avec toutes les exclus de la PS4 et plus encore ! Il semble que tout les jeux qui nous en ont mis plein les yeux sur PS4 seront bien présent sur la PS5 ! Que se soit Infamous Second Son ou Batman Arkham Knight en passant par The Last Of US Part 1.22h43 : On voit notre belle PS5 sous différent angle. Mais quel prix nous cache cette nouvelle console ? 499€ pour la version avec lecteur CD et 399€ pour la version Digitale. Elle sera disponible le 12 novembre aux Etats Unis, au Japon, au Mexique, en Australie, en Nouvelle Zélande et en Corée du Sud. Pour nous et le reste du monde se sera le 19 novembre.22h45 : God of War 2 est annoncé !! Et le Ragnarok arrive ! Bon on a seulement un logo et Kratos qui nous dit d'être prêt mais c'est déjà ça !22h47 : Je crois que c'est fini, on a juste une rétrospective des jeux annoncés, saupoudré du design de la nouvelle console.Et bien et bien, je trouve que nous avons été gâté ce soir. On a vu beaucoup de belles choses qui promettent énormément. Personnellement je suis impatient de voir ce que vont donner ces nouvelles consoles ! Rendez-vous donc le 12 Novembre. Sur ce, bonne nuit à toutes et à tous !