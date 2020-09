- Paper Beast débarque sur PC, avec ou sans VR

Publié le Mercredi 16 septembre 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

A se plier en deux

Déjà sorti sur PS4, via le PSVR, Paper Beast débarque sur PC le 20 octobre. Il sera proposé en deux versions. Une version Folded Edition est en effet proposée et elle ne nécessitera aucun casque VR. Tous les joueurs sur PC pourront y jouer sans souci, sur leur écran.Le jeu a été remanié et adapté à de nouveaux contrôles.Prix de vente, 16,99 €. Une version Folded + VR, permettant de jouer aussi sur VR sur PC (si vous êtes équipés d'un casque) sera, quant à elle, vendue 19,99 €.Vous pouvez retrouver notre test du jeu ici