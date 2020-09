Wingspan est disponible sur Steam

Publié le Vendredi 18 septembre 2020 à 09:45:00 par Théo Valet

La relaxation grâce aux oiseaux

Pourquoi jouer à des jeux comme Magic, Hearthstone ou encore Legend of Runeterra quand on peut jouer à un magnifique jeu de cartes tel que Wingspan ? Et bien, en effet il n'y a aucune raison valable. Avec Wingspan, la paix et l'harmonie avec la nature sont au rendez-vous. Vous collectionnerez des cartes d'oiseaux divers et variés qui vous permettront en plus de vous cultiver un peu. Il y en a des centaines ! Le jeu est en plus jouable seul ou bien à plusieurs jusqu'à 5 joueurs.Le but du jeu est simple, accumulé des points en utilisant habilement vos oiseaux et leurs capacités qui vous apporteront diverses ressources essentielles.Le jeu est déjà disponible sur Steam pour la modique somme de 19,99€. Je vous mets le trailer de lancement ci-dessous :