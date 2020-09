- Microsoft achète Bethesda !

Publié le Mardi 22 septembre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

The Elder Scrolls VI exclusif Xbox Series ?

Coup de tonnerre dans le monde du jeu vidéo. Microsoft a annoncé l'acquisition de ZeniMax Media, la compagnie qui détient, entre autres, Bethesda Softworks. Montant de la transaction : des clopinettes. 7,5 milliards de dollars...Fallout, Doom et The Elder Scrolls, entre autres (y'en a plein d'autres dont Wolfenstein) tombent donc dans l'escarcelle du géant américain. Un gros coup qu'il va bien falloir rentabiliser...Microsoft assure que certains jeux Bethesda continueront de sortir sur PlayStation... mais il y a fort à parier que certains jeux seront totalement exclusifs, d'autres temporairement exclusifs et que des bonus spéciaux seront réservés aux joueurs Windows ou Xbox Series...Dans la partie d'échecs des constructeurs de consoles, c'est à Sony de jouer.EA est-il à vendre ?