- Crysis Remastered est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One

Publié le Lundi 21 septembre 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Euh... chouette ?

Déjà sorti il y a quelques semaines sur Nintendo Switch, le jeu de Crytek, Crysis Remastered, est désormais disponible sur PS4, Xbox One, et PCCette version se concentre sur la campagne solo et fait clairement une rénovation graphique, avec des textures allant jusqu’aux 8k, une compatibilité HDR, anti-aliasing, etc…Prix de vente : 29,99 €. Avec sur l'Epic Store, pendant 3 semaines, la bande-son et un fond d'écran offerts.