Pure Pool annoncé sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 21 septembre 2020 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Des queues plein les mains

Pure Pool est un jeu de billard qui propose plusieurs modes de jeu solo, mais également un mode de jeu multijoueur en ligne pour affronter d'autres joueurs en un contre un, et participer à une ligue en ligne.Il est déjà sorti en 2014 sur PS4 et Xbox One. Il est annoncé en version Definitive Edition, cette fin d'année, sur Nintendo Switch.