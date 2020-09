HyperBrawl Tournament pour le 20 octobre

Publié le Lundi 21 septembre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Baston et sport, comme un PSG-OM

HyperBrawl Tournament est un jeu de type brawler, développé par Milky Tea Studios qui, comme son nom l'indique, est un studio anglais...Tourné vers l'ambiance sportive, le jeu est annoncé pour le 20 octobre sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Il proposera des parties jusqu'à 4 joueurs, dans des arènes, et sera un mélange de sport et de baston. Vous pourrez en effet marquer des points en marquant des buts, même si le fin du fin reste de dézinguer tous vos adversaires...Plusieurs modes de jeux, certains s'inspirant de party-games, mais aussi une campagne solo sont prévues.