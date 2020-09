Michel Ancel quitte l’industrie du jeu vidéo

Publié le Lundi 21 septembre 2020 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Est-ce vraiment une mauvaise nouvelle ?

Vendredi après-midi, Ubisoft a annoncé que Michel Ancel, l'une des figures phares du développement de jeux vidéo en France, avait décidé de quitter l'industrie pour se consacrer à un projet plus personnel.Celui à qui l'on doit Rayman ou Beyond Good and Evil, et est en partie à l'origine des Lapins Crétins, a laissé une marque indélébile dans l'Histoire du Jeu Vidéo. Et ça, on ne peut que s'en féliciter.Comme on peut se dire au final que, de reports en reports, de changement de vision en volonté d'explorer de nouvelles pistes, Beyond Good and Evil 2 va peut-être, lui, bénéficier de ce départ pour enfin voir le jour.Quoi qu'il arrive, on reste quand même intrigué et on gardera un oeil sur cette histoire de "projet plus personnel".