Pirate Commander, une histoire de rhum

Publié le Lundi 21 septembre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Que le grand cric vous croque !

RockGame studio développe actuellement Pirate Commander, un jeu dans lequel vous allez, comme son nom l'indique, être le capitaine d'un navire pirate.Vous allez devoir sillonner les mers pour attaquer les navires ennemis et prendre leur cargaison, mais aussi gérer votre équipage, son moral et, le plus important, faire attention à l'approvisionnement en rhum.Le jeu est annoncé sur PC.