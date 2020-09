- Vampire's Fall : Origins est enfin disponible

Publié le Vendredi 18 septembre 2020 à 11:45:00 par Théo Valet

Préparez l'ail et les balles en argent

Riwan et moi, on vous a déjà parlé de ce jeu à deux reprises. Vampire's Fall : Origin est un RPG classique en 2D où vous jouez un vampire en quête de vengeance. Vous allez devoir façonner votre vampire comme vous le voulez en ayant une moral ou non. Le monde où vous évoluez sera sombre et rempli d'ennemis en tout genre. Vous devrez débloquer de nouvelles aptitudes pour réussir à affronter les menaces dans des combats au tour par tour.Le jeu est disponible sur Xbox One et sur Switch et coûte 9,99€