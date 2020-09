Publié le Vendredi 18 septembre 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Sans moi

Monster Hunter Rise propose aux Chasseurs de Monstres une évolution de la saga phare de Capcom à travers un ensemble de nouveaux outils particulièrement inventifs et utiles pour traquer et vaincre les créatures les plus féroces. Ils peuvent relever ces défis en solo, ou collaborer avec un, deux ou trois compagnons d’armes en réseau local ou en ligne.



De son côté, Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin se présente sous la forme d’un RPG (Jeu de rôles) narratif qui fera vivre aux joueurs les aventures d'un nouveau Rider qui se liera d’amitié avec une myriade de Monstres combatifs et accomplira des quêtes épiques dans des décors extraordinaires.

Mauvaise nouvelle pour ceux qui, comme moi, ont toujours trouvé la saga Monster Hunter chiante comme la mort et totalement surcôtée, à réserver aux décérébrés du jeu d'action.Bonne nouvelle pour ceux qui, comme Vincent, adorent la saga et attendent de nouveaux jeux toujours avec impatience.Capcom a en effet annoncé la sortie de deux jeux Monster Hunter pour 2021 sur Nintendo Switch. Monster Hunter Rise sortira le 26 mars 2021 et Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin est annoncé pour l'été 2021.