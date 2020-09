- MXGP 2020 officiellement annoncé pour le 10 décembre 2020

Publié le Vendredi 18 septembre 2020 à 10:15:00 par Théo Valet

Bain de boue à l'horizon

Milestone nous annonce que MXGP 2020, le jeu vidéo officiel du Championnat du monde de Motocross FIM arrivera le 10 décembre 2020 sur PS4 ainsi que Xbox One et PC via Steam. Il sera aussi sur PS5 en édition physique uniquement.Au programme, 698 pilotes venus tout droit des catégories MXGP et MX2 pour traverser les 19 circuits disponibles. Vous pourrez créer votre propre équipe ou alors rejoindre une des officielles proposées par le jeu. En plus de ça un éditeur de circuit sera disponible afin de créer vos propres circuits.Le jeu sera jouable en solo ou en multijoueur jusqu'à 4 joueurs. Vous pourrez personnaliser votre pilote avec bon nombre d'objets venant de 100 marques officielles différentes. Vous l'aurez compris, il y aura matière à s'amuser dans ce nouvel opus de MXGP. Rendez-vous le 10 décembre !