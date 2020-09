Life is Strange 2 : Épisode 1 est gratuit

Publié le Vendredi 18 septembre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Une démo, en quelque sorte...

Square Enix et Dontnod Entertainment viennent de rendre gratuit le premier épisode de leur jeu Life is Strange 2, sur PC, PS4 et Xbox One. Ce jeu d'aventure à choix raconte l'histoire de deux frères, Sean, 16 ans et Daniel, 9 ans, qui se voient obligés de fuir leur domicile de Seattle, à la suite d'un évènement tragique...Une aventure sur fond de pouvoirs télékinésiques, qui va les mener jusqu'au bout de leur relation de frères...Le jeu complet, quant à lui, comporte cinq épisodes.