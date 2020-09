- The Mandalorian 2 : le baby-sitter chromÃ© revient le 30 octobre

Publié le Vendredi 18 septembre 2020 à 11:30:00 par Sylvain Morgant

This is the way qu'on vous dit

La série à succès The Mandalorian, disponible uniquement sur Disney+, revient le 30 octobre pour une seconde saison.Avec au programme pour notre clan Mandalorien composé d'un baby-sitter chromé et d'un mini-Yoda, du combat spatial, du bateau, du camping, du catch et des Jedi.Niveau casting, on retrouvera une grosse partie du casting original avec Pedro Pascal, Gina Carano, Giancarlo Esposito, Carl Weathers et Omid Abtahi. Ainsi qu'un certain acteur néo-zélandais, spécialiste des rôles multiples…Les épisodes seront réalisés par Jon Favreau, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Peyton Reed et Robert Rodriguez. Avec toujours à la production Jon Favreau et Dave Filoni.Bref, vivement le 30 octobre.