- Le jeu indÃ©pendant Dog Duty est disponible

Publié le Vendredi 18 septembre 2020 à 11:15:00 par Théo Valet

Hot Dog

Dog Duty c'est un jeu développé par Zanardi & Liza avec l'aide de SOEDESCO Studios. Il s'agit d'un jeu de stratégie en temps réel ou STR. Vous incarner une équipe de bons à rien qui vont devoir affronter une armée de méchants qui menacent la paix dans le monde. Jusque-là rien de neuf à l'horizon, mais c'est son style qui fait la différence. Le fondateur du studio en charge du jeu a voulu faire un jeu surfant sur les anciens jeux classiques et sur les anciennes séries télé comme Commandos, G.I.Joe ou Les Super Nanas. Les graphismes sont donc old school et rétro et le jeu à l'air particulièrement sympa avec un univers bien déjanté.Le jeu est disponible sur plein de plateformes comme la Switch, la PS4, la Xbox One et sur PC. Je vous laisse regarder un petit aperçu du jeu :