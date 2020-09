- Le donjon de Naheulbeuk est disponible

Publié le Vendredi 18 septembre 2020 à 10:45:00 par Théo Valet

L'équipe de joyeux lurons débarque sur vos PC

La célèbre saga audio créée par John Lang arrive dans un RPG tactique au tour par tour qui promet d'être bien déjanté et très fun. Retrouver votre équipe de 7 aventuriers partits en quête d'une certaine statuette de Gladeulfeurha. Pour la trouver il va falloir traverser un donjon rempli d'une multitude de dangers et d'ennemis. Connaissant l'univers du Donjon de Naheulbeuk, il y a moyen de bien rigoler durant les parties. D'autant plus que le doublage a été fait notamment par Franck Pitiot et Jacques Chambon qui jouent respectivement Perceval et Merlin dans Kaamelott avec en plus les youtubeurs Benzaie, Bob Lennon et l'équipe de la web-série de Noob. Sans oublier John Lang lui-même.Le jeu est déjà disponible sur Steam, Gog et Epic Games Store pour 34,99€.