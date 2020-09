- Cyberpunk 2077 dévoile deux nouvelles vidéos

Publié le Lundi 21 septembre 2020 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Ouch !

Attendu, et très attendu, même, pour le 19 novembre prochain sur PC, Xbox One et PS4, mais aussi sur PS5 et Xbox Series, Cyberpunk 2077 fait reparler de lui en dévoilant deux nouvelles vidéos.Au menu, de nouveaux lieux et de nouveaux personnages ont été dévoilés.Pour rappel, il s'agit d'une adaptation du jeu de rôle papier du même nom. Et on a hâte.