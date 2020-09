- Le jeu de train Unrailed! est désormais disponible

Publié le Jeudi 24 septembre 2020 à 09:30:00 par Théo Valet

Quand Crossy Road rencontre Railway Empire

Unrailed! est le nouveau Roge Lite du studio Daedalic Entertainement. Dans ce jeu aux graphismes cubiques me faisant penser au jeu mobile Crossy Road, vous devez construire des rails pour faire avancer un train et l'emmenez à bon port. Tout ça en coopération locale ou en ligne à 4 joueurs. Vous allez devoir vous coordonner pour réussir à éviter tous les obstacles se dressant sur votre chemin.Plusieurs modes de jeu sont en plus disponibles que ce soit le mode Infini, Rapide ou Versus en 2 contre 2. Le jeu à l'air bien barré et idéal pour une bonne soirée entre amis ou en famille.Il est déjà disponible sur PC, Switch et PS4 et arrivera plus tard sur Xbox One.