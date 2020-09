World of Tanks Console collabore à nouveau avec Hot Wheels

Publié le Mercredi 23 septembre 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

P’tites voitures

Wargaming aime ce qui roule. Du coup, en plus des tanks, ils se lient avec des p’tites voitures. Les Hot Wheels. La saison 2 de collaboration avec Hot Wheels a été annoncée.Elle se déroule jusqu’au 7 décembre et ajoute des récompenses et autres bonus.Les joueurs sans Season Pass devront débloquer des récompenses au fur et à mesure de leur progression, à savoir des coffres (or, argent, guerre), des temps premium, des boosters XP, des emblèmes, et pourront diriger les équipages Hot Wheels Tiger Shark, chars T-34-85m et Spähpanzer.Les détenteurs du Season Pass pourront piloter notamment le Trailblazer Spahpanzer Tank, le Rodger Dodger E 75 TS et le Tiger Shark Spähpanzer.Un pass spécial World of Tanks Hot Wheels est disponible avec le Bone Shaker TS-5.Tank you.