Ocean's Heart : Un retro-RPG sur PC

Publié le Mercredi 23 septembre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Parce que c'était mieux avant

Max Mraz, développeur du jeu Yartown, développe actuellement Ocean's Heart, un retro-RPG qui sortira sur PC, via Steam, en début d'année prochaine.Le jeu raconte l'histoire de Tilia, une jeune femme dont le père et la meilleure amie ont été enlevés par le pirate Barbe-Noire. Elle va donc traverser le monde entier pour les retrouver, combattre des monstres redoutables, explorer des cavernes...Le jeu ajoutera des touches d'humour au scénario, parce que bon, on peut faire un jeu sérieusement sans se prendre pour autant au sérieux.Ocean's Heart est présenté comme un hommage aux RPG d'antan. En attendant d'y jouer, il est à découvrir dans une première bande-annonce.