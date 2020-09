- Serious Sam 4 : dernière vidéo avant sortie

Publié le Mardi 22 septembre 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Pas si serious que ça...

Serious Sam 4 sortira jeudi prochain sur PC. Avec toujours cette ambiance douce et amicale. Il s'agit d'une préquelle aux aventures de Sam, qui est tout sauf serious.Des hordes démoniaques ont déferlé sur la planète et Sam va leur boter le cul. Il est le dernier espoir de l'humanité.Une dernière vidéo avant sa sortie a été mise en ligne. La voici.