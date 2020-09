- Hardcore Mecha annoncé sur Nintendo Switch

Publié le Mardi 22 septembre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un mech à tout faire

Jeu de plateformes et de combats de robots en 2D, Harcore Mecha est annoncé sur Nintendo Switch pour le 15 octobre prochain.Vous incarnez un mercenaire, Tarthur, allez choisir votre Mecha et partir dans une missions assez particulière : récupérer un officier disparu sur Mars. Différents choix de mechas seront proposés, pour un jeu qui se réclame de la lignée de Metal Slug, avec combats dynamiques, figures aériennes... 3 modes de jeux sont proposés : campagne, multijoueur et survie.Une démo est disponible sur le Nintendo eShop, si vous voulez tester le jeu. Il est déjà sorti sur PS4 au début de l'année.