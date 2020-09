- Les Croods 2 débarque au cinéma

Publié le Mardi 22 septembre 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Crô-mignon

Sympathique film d'animation, même s'il était loin d'être inoubliable, les Croods aura droit à sa suite, basiquement intitulée Les Croods 2.La famille préhistorique déjantée va devoir faire face à un plus grand péril encore que le risque d'extinction de l'humanité : rencontrer une autre famille. Une autre famille plus évoluée, qui plus est.Sortie prévue pour le 2 décembre au cinéma, s'il y a encore des cinémas à cette date.