(TEST) NBA 2K21 (PC, PS4, Xbox One)

Publié le Mardi 22 septembre 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

La déception

Chaque année, on l'attend avec impatience. Parce qu'il faut bien dire que c'est une sacrée série, vraiment bien foutue, et qui apporte à chaque fois son lot de nouveautés.Il fallait bien qu'un jour, cette euphorie s'arrête...Dans l'espoir que ça reparte de plus belle l'année prochaine avec les nouvelles consoles...