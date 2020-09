Le Coronavirus, une chance pour le jeu vidéo

Publié le Mardi 22 septembre 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Vivement le prochain confinement

GfK a publié ses chiffres concernant le marché du jeu vidéo, avant, pendant et après le confinement. Et ce que l'on peut dire, c'est que le coronavirus a été une vraie aubaine pour ce secteur.Avant le confinement, l'année 2020 avait commencé très mollement. Les ventes de consoles chutaient de 24% et ceux de jeu vidéo de 22%.Avec un pic à +230% au début du confinement, les consoles ont fini à +70% cette période et les jeux à +4% (avec un pic à +69%).Après le confinement, les ventes de consoles sont à +14% (avec un pic à +93%) et celles des jeux vidéo à +26% (avec un pic à +165%).Notez que cela ne concerne que les jeux physiques (d'où le petit +4% des ventes durant le confinement).Les chiffres de ventes de jeux au format numérique n'ont pas été dévoilés. Mais gageons qu'ils ont dû exploser durant le confinement.