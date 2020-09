WandaVision, la mystérieuse série Disney+, se dévoile

Publié le Mercredi 23 septembre 2020 à 09:30:00 par Sylvain Morgant

Une maison pleine de mystères

On l'avait laissée arrivant presque à elle seule à poutrer Thanos dans Avengers Endgame, nous la retrouvons femme au foyer des années 50 à nos jours.Bref, la vie de Wanda Maximoff aka Scarlet Witch post-victoire a l'air très très bizarre.Surtout qu'elle partage son foyer avec l'amour de sa vie, Vision. Mort au combat…Quand vous rajoutez à cela que la série est un préquel à Doctor Strange in the Multiverse of Madness, vous vous doutez bien que la pauvre Wanda n'a plus toute sa tête…Bientôt sur Disney+.