- Remothered: Broken Porcelain débarque une semaine plus tôt

Publié le Mercredi 23 septembre 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

On sait qu'ils ne bossent pas à la SNCF...

Modus Games a annoncé la sortie une semaine plus tôt de son Remothered: Broken Porcelain, soit le 13 octobre, sur PC, PS4 et Xbox One à 29,99 € et, on cherche encore à comprendre pourquoi, à 34,99 € sur Nintendo Switch.A la fois suite et préquelle du premier Remothered, cette porcelaine brisée s'inspire des classiques du cinéma tels que Rosemary's Baby, Les Oiseaux ou Psycho, et vous entraîne dans l'auberge Ashmann où une nouvelle héroïne, Jennifer, doit combattre des forces surnaturelles...