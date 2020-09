Dirt 5 en pleine tempête

Publié le Mercredi 23 septembre 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Le jeu s'enlise

Codemasters doit sortir son Dirt 5 le 6 novembre prochain. Le jeu est prévu sur PC, PS4 et Xbox One dans un premier temps, puis sur Xbox Series et PS5 dans la foulée. Du moins pour ceux qui auront réussi à la précommander et la recevront le jour J. Autant vous dire que ça devrait concerner, aller, quoi... 5000 personnes par console ?En tout cas, le jeu sera bel et bien prêt à la date prévue. Il s'illustre dans une nouvelle vidéo, à base de tempête de sable au Maroc. D'où le titre de la news. Je peux même rajouter "gare à l'enlisement...". D'où le sous-titre de la news...