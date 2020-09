- The Singing Club s'offre une bande-annonce en Rangers et treillis

Publié le Mardi 29 septembre 2020 à 11:40:00 par Sylvain Morgant

A peu de chose près, c'est du Michael Bay

Inspiré par une histoire vraie, The Singing Club racontera l'histoire d'un groupe de femmes, épouses et compagnes de soldats anglais partis en mission à l'étranger.Celles-ci vont alors, pour éviter de picoler pour noyer leur angoisse, monter un groupe de chant.Jusqu’à finir par donner un concert au Royal Albert Hall, l'une des plus célèbres salles de concert d'Angleterre. On précise, y'a pas Megan Markle dedans.The Singing Club est réalisé par Peter Cattaneo (The Full Monthy) avec Kristin Scott Thomas et Sharon Horgan et sort en salle le 4 novembre.Si cette saloperie de covid le veut bien…