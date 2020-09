Scarlet Nexus dÃ©fonce tout

Publié le Mardi 29 septembre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Bad-ass women

Développé par Bandai Namco Studios, Scarlet Nexus est un action-RPG japonais qui est prévu sur PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One et PC. Il n'y a pas de date de sortie pour l'instant.Dans cette nouvelle franchise de jeux vidéo, vous allez incarner Yuito Sumeragi et déambuler dans les rues de Néo-Himuka, mélange d'années 90 et de Cyberpunk. L'histoire raconte celle des Autres, une nouvelle forme de vie qui a débarqué de l'espace et a attaqué le cerveau de toutes les créatures vivantes, dont les humains.Pour faire face à cette invasion, une brigade spéciale, la BEA a été créée dans la ville de Néo-Himuka. La BEA est composée exclusivement de personnes dotées de capacités extrasensorielles. Et vous êtes l'une de ces personnes.Dans cette nouvelle bande-annonce, vous allez découvrir Kasane, l'héroïne, se battant aux côtés de Yuito, légende de la BEA.