(TEST) eFootball PES 2021 (PC, PS4, Xbox One)

Publié le Lundi 28 septembre 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Intérêt zéro ?

A force de railler les jeux de foot en les accusant de refourguer les mêmes jeux juste mis à jour au niveau des équipes et des joueurs... et bien Konami a pris tout le monde au mot et a décidé de ne pas développer de version 2021 de son PES.Résultat, une simple mise à jour.Vendue quand même 30 €. Alors, arnaque ?