Top des ventes de jeux vidÃ©o sur Steam

Publié le Lundi 28 septembre 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Bizarre...

Among Us Valve Index VR Kit Fall Guys: Ultimate Knockout Hades Mafia: Definitive Edition Medieval Dynasty NieR:Automata No Man's Sky Red Dead Redemption 2 Pre-purchase Cyberpunk 2077

Comme toutes les semaines, découvrez le top des ventes de jeux vidéo sur Steam. Et cette semaine, ma foi, on retrouve toujours un truc à plus de 1300 balles dans le trio de tête, ce qui nous fait penser que le classement est soit bidon, soit basé uniquement sur les valeurs et non pas les unités de vente, soit que les joueurs PC sont vraiment, mais alors vraiment pétés de thunes.Voici le classement :