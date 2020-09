- Dreamworks : Chasseurs de Trolls – Protecteurs d’Arcadia est disponible

Publié le Lundi 28 septembre 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Apocalypse Now

Outright Games, Universal Games and Digital Platforms, ainsi que Bandai Namco Entertainment Europe viennent de sortir le jeu Dreamworks : Chasseurs de Trolls – Protecteurs d’Arcadia sur Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.Ce jeu de plate-forme action-aventure est basé sur la trilogie des Contes d'Arcadia de DreamWorks Animation, actuellement disponible sur Netflix. Au passage, sachez qu'elle a été créée et est produite par le cinéaste Guillermo del Toro, et a été récompensée par un Emmy Award.Dans Dreamworks : Chasseurs de Trolls – Protecteurs d’Arcadia, vous incarnez Jim Lake Jr, qui voyage dans le temps pour attraper le troll Porgon et tenter de mettre fin à la Tempocalypse.