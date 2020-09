- Postal Redux sur Nintendo Switch en octobre

Publié le Lundi 28 septembre 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Tout en douceur...

Remasterisation HD du jeu sorti il y a... 23 ans, Postal Redux est annoncé sur Nintendo Switch pour le 16 octobre prochain. Il s'agit d'un twin-stick shooter dans lequel... et bien, il faut tout péter et buter tout le monde...Ce portage bénéficiera de nouveaux niveaux et d'un nouveau mode de jeu appelé Rampage.Le jeu sera vendu 9,99 € et il s'illustre avec une bande-annonce.