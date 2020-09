- Football Manager 2021 annoncé pour le 24 novembre

Publié le Vendredi 25 septembre 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

On n'en attendait pas moins

Le plus grand jeu de management d'un club de foot sortira le 24 novembre prochain. Le jeu sortira sur Steam et sur Epic Store. Grande nouvelle pour cette année, le jeu est aussi annoncé sur Xbox. Cette version console sera adaptée à la manette.Pas grand-chose à dire de plus. Aucune info sur ses innovations, ni ce qui a pu être ajouté sur ce nouvel opus.En tout cas, vu la qualité des précédents épisodes, on attend beaucoup celui-ci.