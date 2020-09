- Aquanox Deep Descent débarque le 16 octobre

Publié le Vendredi 25 septembre 2020 à 11:00:00 par Théo Valet

Sous l'océan, sous l'océan

THQ Nordic et Digital Arrow dévoilent la date de sortie de leur nouveau jeu, qu'ils décrivent comme un Shooter en véhicule sous-marin à la première personne, rien que ça. Et au vu de ce qu'on voit dans le nouveau trailer dévoilé, ça à l'air d'être très fun. Apparemment le jeu se passe sur (ou plutôt sous) une planète Terre submergée. La vie là-dessous est dangereuse et le conflit entre différentes factions est omniprésent. Vous et votre équipe allés devoir vous faire une place parmi tout ça. A noter que la coopération sera possible jusqu'a 4 joueurs en ligne.Le jeu est déjà disponible en précommande avec son édition spéciale ici . Sinon il faudra attendre le 16 octobre sur Steam.