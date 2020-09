Dragon Quest XI S Edition Ultime dévoile une nouvelle bande-annonce

Publié le Vendredi 25 septembre 2020 à 09:30:00 par Théo Valet

On a pas idée de faire des titres de jeu si long

Lors du Tokyo Game Show 2020 (ou TGS 2020), Square Enix a montré un peu plus de sa version ultime de Dragon Quest XI S. L'occasion de voir les nouvelles fonctionnalités du jeu et l'aventure que le joueur va vivre. Cette édition ajoutera une centaine d'heures de contenu supplémentaires et bon nombre d'amélioration.L'édition à l'air d'ailleurs de bien enjouer les joueurs vu qu'ils sont plus de 6 millions à avoir précommandé. Le jeu sera disponible sur PS4, Xbox One et PC le 4 décembre 2020.