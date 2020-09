- Fallen Legion Revenants arrivera le 19 fÃ©vrier 2021

Publié le Jeudi 24 septembre 2020 à 11:00:00 par Théo Valet

Rien de bien neuf à l'horizon

Encore un Action RPG dans un style japonais. Au vu du gameplay, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de nouveautés et d'éléments surprenant faisant sortir le genre des sentiers battus. Vous jouez deux personnages, Lucien et Rowena, qui vont devoir s'allier à contrecoeur pour affronter un tyran fou afin de sauver la Terre de la dévastation.Le jeu sera disponible sur PS4 et Switch. Une édition spéciale est disponible avec dedans un artbook, la bande-son du jeu et une jaquette réversible.