- Tennis World Tour 2 dÃ©voile du Gameplay

Publié le Jeudi 24 septembre 2020 à 10:00:00 par Théo Valet

Va-t'on avoir un bon jeu de tennis ?

Nacon nous montre les nouveautés pour son deuxième opus de Tennis World Tour. Au programme, le retour du système de cartes permettant d'avantager son joueur en jeu, le mode carrière qui permet de gérer chaque aspect de votre joueur, l'amélioration des sensations et des effets des différents terrains sur le jeu et le retour du mode en ligne.Nous verrons si tous ces changements et améliorations permettront d'avoir un bon jeu de tennis. Le jeu arrive le 24 septembre sur PS4, Xbox One et PC. Pour les joueurs Switch, il faudra patienter jusqu'au 15 octobre.