- Art of rally est disponible

Publié le Jeudi 24 septembre 2020 à 10:30:00 par Théo Valet

Un petit jeu de rallye rétro

Art of rally est un jeu de rallye, comme son nom l'indique, développé par le petit studio Funselektor qui a fait auparavant le jeu Absolute Drift. Ce nouveau jeu de rallye se joue en vue top-down, un genre de 3ème personne mais un peu plus du dessus. Il s'inspire de l'âge d'or du rallye dans un style simple et un peu rétro. Vous pourrez piloter plus de 50 voitures emblématiques des années 60 à 90. Le jeu possède une campagne avec 60 niveaux à parcourir dans des circuits tous plus colorés les uns que les autres. Des défis quotidiens seront proposés afin de se mesurer aux autres joueurs et d'être premier aux classements.Le jeu est déjà disponible sur PC via Steam, Epic Game Store et GOG pour 24,99€.