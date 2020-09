- Baldur's Gate 3 sera en accÃ¨s anticipÃ© le 6 octobre

Publié le Jeudi 24 septembre 2020 à 11:30:00 par Théo Valet

Un léger retard d'une semaine

En plus de l'annonce d'un léger retard pour l'accès anticipé, Larian en a profité pour montrer les mécaniques de romance et de compagnons qui seront présentes dans Baldur's Gate 3. L'occasion de voir à quel point vos décisions seront importantes et potentiellement lourdes de conséquences pour votre future aventure. Vos relations avec vos compagnons évolueront tout au long de l'aventure pouvant se transformer en romance. Larian a voulu proposer un système pour avoir des relations intimes, authentiques et encore jamais vu dans un RPG de ce type.Pour pousser le délire encore plus loin, même le choix de votre race aura des conséquences sur vos possibilités de dialogues. En gros le jeu pourra avoir une rejouabilité énorme avec plein d'embranchements différents.Et si vous vous posez la question, oui, vous pourrez pratiquer le coït dans le jeu. Je tiens tout de même à vous rappeler que ce n'est pas le but premier du jeu.Rendez-vous le 6 octobre sur PC et Stadia pour pouvoir tester tous ces choix et possibilités de Gameplay. En tout cas ça promet !